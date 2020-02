Klooster bij Maastricht weer in gebruik als leefgemeenschap

In de buurt van Maastricht is deze maand een nieuw christelijk initiatief van start gegaan: The Abbey. Die is ondergebracht in het voormalige klooster Huize Sint Gerlach, tussen Maastricht en Cadier en Keer. In The Abbey, die plaats biedt aan een leefgemeenschap en een Bijbelschool, kunnen samenkomsten, retraites, trainingen en conferenties worden gehouden. Het gebouw wordt ook het thuis van de evangelische gemeente Nieuw Leven Maastricht.

Het klooster wordt gehuurd door Kingdom Lifestyle, een evangelische organisatie uit Cadier en Keer. „De leefgemeenschap van Kingdom Lifestyle neemt in The Abbey een centrale plaats in”, zegt Wouter van Twillert, een van de initiatiefnemers. „Er is plaats voor 56 bewoners, die een kamer huren en dat combineren met studie, werk, een Bijbelschool of stage in The Abbey.”

Eind 2020 moet het project financieel zelfdragend zijn.

De Bijbelschool is gebaseerd op het eerste jaar van de Bethel Bijbelschool in de Verenigde Staten. Vanaf april is het mogelijk om voor een retraite in The Abbey te verblijven.

Huize Sint Gerlach dateert uit 1916. Het kloostergebouw sloot in 2005 en de overgebleven paters vertrokken naar elders.