Klimaat centraal op ‘warme’ contio

God zorgt aanhoudend voor Zijn schepping. De mens is als Zijn beelddrager verplicht om, in navolging van Christus, daarvoor zorg te dragen. Dat was woensdag in Doorn de boodschap van dr. H. F. Massink.

Uitgerekend op een uitzonderlijk zacht januaridag –buiten is het bijna 12 graden– is de duurzaamheidsdeskundige aanwezig om te spreken over theologische aspecten van het klimaatdebat op de eerste dag van de jaarlijkse predikantencontio van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland. Ook binnen loopt de temperatuur snel op. Een openstaand raam verandert daar weinig aan. „Het zou weleens de warmste contio kunnen zijn die we ooit hebben gehad”, zegt GB-voorzitter ds. A. J. Mensink tegen de circa 130 aanwezigen, waarna dr. Massink het woord krijgt.

De theoloog en filosoof uit Houten spreekt in zijn lezing over een „behoorlijk maatschappelijk probleem. Al zijn de meningen daarover binnen en buiten christelijke kring erg verdeeld.”

Welke positie een burger – christelijk of niet – inneemt in het klimaatdebat, hangt volgens dr. Massink af van verschillende motieven. „Psychologisch kan er sprake zijn van veel weerstand tegen vérgaande en kostbare duurzaamheidsmaatregelen, vanuit het gevoel dat bepaalde groepen in de samenleving achtergesteld worden. Zij delen niet in de welvaart en kunnen de kosten van ingrijpende maatregelen niet opbrengen. Wat ook een rol kan spelen: wantrouwen jegens autoriteiten, angst, een overdreven behoefte om te willen zorgen voor bijvoorbeeld bedreigde diersoorten en een schuldgevoel.”

Dr. Massink onderscheidt ook morele motieven. „Iemand kan zich zorgen maken over zijn eigen leven of over dat van anderen. Maar ook het dragen van morele verantwoordelijkheid kan als moreel motief gelden.”

Broeikasgassen

Dat de aarde sneller opwarmt dan ooit tevoren en dat die ontwikkeling samenhangt met de uitstoot van broeikasgassen door de mens, acht dr. Massink voldoende bewezen. Maar hoe breng je de Bijbel nu ter sprake als het gaat over duurzaamheid en klimaatverandering?

In zijn antwoord noemt de wetenschapper verschillende thema’s waarover het kan gaan. Gods betrokkenheid bij de schepping bijvoorbeeld. „Ondanks de vloek die de aarde getroffen heeft, blijft God op schepping betrokken. Hij maakt Zich ook nog steeds bekend door de schepping. Christus is nauw betrokken bij de schepping. Sterker nog: alles is door Hem geschapen. De Heilige Geest is nog steeds vernieuwend werkzaam.”

De zondeval heeft ook gevolgen voor intermenselijke relaties. „De gevolgen van de zondeval voor het menselijk leven proberen we te mitigeren. Dat zien we in de intensieve zorg voor zieken en mensen met een beperking. Als we die zorg zien als een opdracht, vraag ik me af waarom we niet ook zo goed zorgen voor onze geschonden leefomgeving?”

Voorzienigheid

Het gaat bij het spreken over het klimaat ook om de verhouding tussen Goddelijke voorzienigheid en menselijke verantwoordelijkheid, stelt dr. Massink. „In het noachitisch verbond belooft God dat het ritme van dag en nacht en de seizoenen hun voortgang zullen hebben. Maar dat biedt niet de ‘garantie’ dat er altijd en overal een oogst zal zijn. We lezen in de Bijbel over de mogelijkheid dat de oogst mislukt. De Heere waarschuwt Israël dat het land niets opbrengt als het volk zich niet houdt aan Zijn geboden.”

Er zijn predikanten die klimaatverandering zien als een oordeel van God en als een teken van de eindtijd, constateert dr. Massink. „God kan in die vorm Zijn oordeel laten blijken. Sceptici zullen zeggen dat de mens daar toch geen invloed op heeft. Het risico is dan dat het oordeel van God de betekenis kan krijgen dat God ons laat omkomen in de gevolgen van ons eigen wangedrag.”

Er moet geen sprake zijn van fatalisme, vindt dr. Massink. „Er mag zorg zijn voor onze leefomgeving. Maar mensen maken de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet. We weten niet precies hoe die toekomst eruit zal zien. Die transformatie gaat door het oordeel van de loutering heen.”

Gevolgen van zondeval als stoorzenders

Christenen geven uiteenlopende antwoorden op de vraag wat Gods wil is in ethische kwesties. Daarom besteedde prof. dr. W. H. Th. Moehn, bijzonder hoogleraar geschiedenis van het gereformeerd protestantisme aan de Protestantse Theologische Universiteit, woensdag aandacht aan de visie van reformator Johannes Calvijn op de scheppingsordeningen en de Tien Geboden en stelde hij de vraag wat die visie betekent voor hedendaags ethisch handelen.

De hoogleraar concludeert dat wie in het spoor van Calvijn nadenkt over de orde van de natuur en de natuurwet, voortdurend wordt geconfronteerd met de gevolgen van de zondeval, die fungeren als „stoorzenders. Het doordenken van de situatie zoals die in het paradijs was, leert ons nu hoe voortreffelijk onze natuur zou zijn geweest als die gelijk was aan onze natuur vóór de val. De overdenking van het verleden is dan een impuls om voorwaarts gericht te zijn op Gods Koninkrijk en op het onvergankelijke leven.”