Kleine synode PKN keurt nieuwe regeling pastorie goed

De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft vrijdag een nieuwe regeling met financiële afspraken voor het wonen in pastorieën goedgekeurd.

De nieuwe regeling wordt per 1 april van kracht. De regeling die is aangenomen, werd in de afgelopen maanden aangepast om problemen op te lossen die dreigden te ontstaan voor pastoriebewoners die onevenredig hard getroffen zouden worden door nieuwe financiële afspraken.

In het besluit staat onder meer dat de woonbijdrage van een predikant niet verandert zo lang hij in de huidige pastorie blijft wonen en dat de bijdrage een bovengrens krijgt van 1032 euro en een ondergrens van 624 euro.

Een circulaire met informatie over de regeling zou maandagmiddag openbaar worden gemaakt, aldus een woordvoerder van de PKN maandagmorgen.

De Bond van Nederlandse Predikanten (BNP), die via de predikantendelegatie in het Georganiseerd Overleg Predikanten (GOP) betrokken is geweest bij de discussie over de woonbijdrage in de PKN, schrijft op zijn website dat het wonen in een pastorie ondanks de verschillende voor- en nadelen „een aantrekkelijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden voor predikanten” blijft.