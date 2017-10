Klein theater bij Westelijke Muur Jeruzalem gevonden

Archeologen van de Israëlische Oudheidkundige Dienst (IAA) hebben bij de Westelijke Muur in Jeruzalem een Romeins bouwwerk ontdekt dat een klein theater lijkt te zijn geweest.

Ook groeven ze acht steenlagen van de Westelijke Muur van het tempelcomplex op. Die lagen begraven onder een 8 meter dikke laag aarde. De IAA presenteerde de resultaten gisteren.

De Westelijke Muur diende als steunmuur voor het plein rond de tweede tempel. Een deel van deze muur is een gebedsplaats en staat vooral buiten Israël bekend als de Klaagmuur.

Het is voor het eerst dat archeologen in Jeruzalem een soort theater van rond het jaar 0 vonden. De archeologen deden de ontdekking onder de Wilsonboog. Deze boog –vlak bij de Klaagmuur– dient als gebedsplaats voor mannen. De constructie diende als een van de bruggen die de westzijde van de stad met de tempel verbonden. Het doel van de opgraving was de Wilsonboog te dateren.

De archeologen dr. Joe Uziel, Tehillah Lieberman en dr. Avi Solomon spreken van „een sensationele vondst.” Ze zeggen dat het theater relatief klein moet zijn geweest. Het gaat mogelijk om een zogeheten odeon, een plaats waar musici konden optreden. Ook kan het zijn dat de plek moest dienen als vergaderplaats voor de stadsraad.

De bouwers gebruikten degelijk materiaal. Tijdens de bouw zijn de werkzaamheden plotseling gestopt, mogelijk als gevolg van een belangrijke historische gebeurtenis, zoals de tweede Joodse opstand.