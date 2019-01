Kleiburg opent tweede locatie in Bijlmer

Wegens succes opent Brouwerij Kleiburg een tweede locatie in de Amsterdamse Bijlmer: ”Kleiburg Pop-Up”. Tegelijk met deze nieuwe vestiging lanceert het bedrijf een nieuw product: ”Kleiburg Koffie”. De opening van de pop-uplocatie in een leegstaand café op het Bijlmerplein staat gepland voor medio maart. Het is de bedoeling dat het pand een artistiek karakter krijgt.

Al ruim twee jaar brouwt Brouwerij Kleiburg kloosterbieren in de Bijlmer. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het Kleiklooster. Dat klooster presenteert zich als een spirituele en gastvrije plek in de Kleiburgflat, waar de kloosterlingen een plek willen bieden aan mensen in nood.

De abt van het Kleiklooster, Johannes van den Akker, stelt dat de nieuwe locatie een „mooie volgende stap” is. „Daar willen we de waarden van het Kleiklooster uitdragen; een gastvrije plek waar we mensen willen verwelkomen.”

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft positief gereageerd op de geplande uitbreiding. Bestuurslid Dirk de Jager (GroenLinks) vindt de uitbreiding een mooi voorbeeld van een bedrijf dat meegroeit met de ontwikkelingen in het gebied. „Ik ben daar trots op. en zie graag ook andere bedrijven in Zuidoost verder groeien.”