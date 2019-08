Kinderkampen verboden voor Chinese kerken

De Chinese autoriteiten verbieden educatieve bijeenkomsten voor christelijke kinderen en dwingen kerken te stoppen met het organiseren van zomerkampen.

Dit berichtte de website Christian Headlines onlangs op basis van gegevens van de Union of Catholic Asia News (UCAN). Volgens deze nieuwsdienst werd een gemeente gedwongen haar zomerkamp te cancelen, nadat zij hieraan bekendheid had gegeven, terwijl een andere kerk haar kamp geheim hield en er zonder incidenten mee door kon gaan.

Ucanews.com meldde ook dat een zomerschool werd verplaatst van een grotere gemeente naar een kleinere op het platteland, uit angst voor vergeldingsmaatregelen.

Andere kerken bieden ‘kinderopvang’ aan en omzeilen zo inspectie van regeringswege. Het argument luidt dan dat „werkende ouders niet in staat zijn om tijdens de zomervakantie er voor hun kinderen te zijn en dat de christelijke gemeente daarom activiteiten voor hen organiseert.”

Kerken dicht

Het overheidsoptreden is onderdeel van steeds strengere maatregelen om de invloed van de kerken op de ontwikkeling van kinderen te begrenzen. Soms worden kerkdiensten geboycot of kerken gesloten.

Een rooms-katholieke christin uit de provincie Henan hekelt de houding van de regering. „Scholen houden kinderen voor dat ze in de partij moeten geloven en verder geen godsdienst nodig hebben. De plaatselijke partijsecretaris leidt vertegenwoordigers van de overheid rond in de dorpen, zodat ze zich ervan kunnen overtuigen dat er geen teksten of kruisen te zien zijn die in strijd zijn met de wet.”

Christian Headlines berichtte in juni dat kerken die open mogen blijven wel materiaal van de overheid moeten gebruiken. Bijvoorbeeld een nieuwe, procommunistische liederenbundel, waarin oorspronkelijke gezangen ingrijpend zijn aangepast.

De Amerikaanse nieuwssite meldde vorige maand dat lokale autoriteiten in China door de Communistische Partij verplicht worden om het aantal mensen dat „in God gelooft” te registreren en te monitoren. Peking is bang dat het aantal christenen zo hard groeit, dat de visie van de partij wordt verworpen en het staatsgezag wordt ondermijnd.