Kinderen in België vaker niet dan wel gedoopt

Kinderen die in België worden geboren en gedoopt, zijn voor het eerst in de minderheid. „Vroeger dachten ouders niet na over de doop: het was traditie. Vandaag is het een bewuste keuze.”

Dat stellen onderzoekers van de KU Leuven. De Belgische krant De Standaard berichtte er maandag over.

Tussen 2010 en 2016 daalde het aantal gedoopten in de bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en het aartsbisdom Mechelen-Brussel met een kwart: van 45.657 naar 33.875. De grootste daling tekent zich af in Mechelen-Brussel. Daar gaat het in zes jaar tijd om een daling van 32,4 procent. In het bisdom Gent is de daling het kleinst: 10,5 procent.

Voor het eerst wordt minder dan de helft van de Belgische kinderen gedoopt. Waar in 2009 nog 58 procent van de kinderen de doop ontving, was dat in 2016 nog maar 45 procent.

Volgens Geert de Kerpel, woordvoerder van de bisschoppen, is de daling het gevolg van de toegenomen secularisering. Socioloog Marc Hooghe (KU Leuven) wijst ook op de toename van het aantal gezinnen met een migratieachtergrond.