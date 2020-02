Kinderbijbel Van Dam vertaald in het Chinyanja

Deel 2 van de ”Bijbelse vertellingen” van H. van Dam is vertaald in het Chinyanja, een taal in oostelijk Zambia die nauw verwant is aan het Chichewa dat in Malawi gesproken wordt.

De kinderbijbel gaat in zowel Zambia als Malawi verspreid worden, zo meldde Stichting Stéphanos deze week. Stéphanos-veldwerker Anneke van Asselt zorgde onder anderen met hoofdvertaler Greyford Ndhlovu, werkzaam bij het ministerie van Onderwijs in Zambia, voor de vertaling. Aan de vertaling is jaren gewerkt.

De kinderbijbels zijn inmiddels gedrukt. Een zeecontainer met onder andere dertig pallets staat gereed om verscheept te worden. De 9900 exemplaren van de Bijbelse vertellingen van Van Dam deel 2 en 5000 Kijk- en Luisterbijbels deel 1 zullen eind mei bij het Stéphanos Childrens Home in Malawi aankomen.

Van Asselt coördineerde eerder al de vertaling van de Kijk-en Luisterbijbel deel 1 van Laura Zwoferink én deel 1 van de Bijbelse vertellingen van Van Dam voor Malawi en Zambia.

De reformatorische stichting Stéphanos geeft hulp en onderwijs aan (wees)kinderen en hun familie. „In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk met de Bijbel in de hand. Voor Zambia geldt dat de werkzaamheden voornamelijk gericht zijn op evangelisatie”, aldus directeur J. van der Ham.