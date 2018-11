Kijk terug: Persconferentie advocaat Asia Bibi

De advocaat van Asia Bibi, Saif-ul-Malook, is naar Nederland gevlucht. In Pakistan vreest hij voor zijn leven nadat het hooggerechtshof op 31 oktober het doodvonnis van Asia Bibi vernietigde. Bibi was veroordeeld wegens godslastering. Daags na de uitspraak van het rechtscollege braken hevige rellen uit in Pakistan.

ytlive