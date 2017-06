De Dombauverein is verantwoordelijk voor alle bouwwerkzaamheden aan de Dom in het Duitse Keulen. De organisatie bestaat 175 jaar. In 1842 werd namelijk de bouw van de kerk hervat na eeuwen stil te hebben gelegen. De Dombauverein heeft ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan studenten uitgedaagd een kathedraal van bierkratten te bouwen. Gisteren zetten de studenten hun ontwerp in elkaar naast de Dom. beeld AFP, Rainer Jensen