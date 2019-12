Kerstconferentie HGJB: Tegen de stroom ingaan, is pas stoer

„Met praten over hoe moeilijk het is als christen in deze tijd, schieten jongeren niet op. Wat ze nodig hebben, is de theologie van de weerbaarheid.”

Dat zei ds. Paul Visser, predikant van de Noorderkerk (PKN) in Amsterdam, vrijdagmiddag tijdens de openingsdienst van de 44e Kerstconferentie van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). De conferentie begon op vrijdagmiddag en eindigt op maandagmorgen. Er waren 775 jongeren die verbleven op bungalowpark Pagedal in het Groningse Stadskanaal en ongeveer 100 daggasten.

Het thema van de conferentie was ”On Fire. Doen als Daniël”. Elke dag staat een hoofdstuk uit het Bijbelboek Daniël centraal. Het begon vrijdagmiddag –na een inleiding met dans en muziek– met lichtende fakkels die in een donkere zaal naar voren gedragen werden.

Ds. Visser gaf aan het te willen hebben over „de theologie van de weerbaarheid” in plaats van over hoe ingewikkeld het christen-zijn tegenwoordig is. „Dat schiet niet op. Als we niet oppassen, leveren we allemaal in op onze relatie met God. Tegen de stroom ingaan, dat is pas stoer. Het andere is slappe hap.” Daarbij wees hij naar het grote scherm, waar veel kleurloze ballonnen bij elkaar te zien waren en één rode ballon omhoog zweefde.

Qmusic

Daniël en zijn vrienden ontliepen hun verantwoordelijkheid in Babel niet. Ze deden volop mee aan het hof, zei de Amsterdamse predikant. „Je ziet in de geschiedenis van Daniël dat God een aantal mensen die Hem toebehoorden op een sleutelpositie wilde hebben. Je hoeft je niet afzijdig te houden in de wereld.” Hij haalde in dat verband aan dat hij enige tijd voor de muziekzender Qmusic ochtendgebeden heeft verzorgd.

Het weigeren van het voedsel was belangrijk voor Daniël en zijn vrienden. Het had te maken met koosjer eten. Het nalaten van de Joodse spijswetten zou, aldus ds. Visser, ertoe leiden dat de omgang met God verstoord zou worden. „Als dat gebeurt, ga je nooit meer het verschil maken. Blijf in Jezus, alleen dan draag je vrucht.”

Volharding daarin is vaak moeilijk, merkte ds. Visser. „Het begin van de dag is voor God. Het staat niet in de Bijbel dat je zin moet hebben in het zoeken van de omgang met God. Als het van mijn zin had afgehangen, was ik ongelovig geworden.”

Het is volgens de predikant een smoes om te zeggen: Het lukt me niet. „Je moet het gewoon doen. Het begin van de weerbaarheid is om de keuze te maken. Dan blijf je on fire, anders wordt het rook.”

Aan het einde van zijn toespraak haalde hij twee flesjes tevoorschijn, een met zuiver en een met troebel water. „Wat wil je worden: zuiver of troebel? De keuze is aan jou. Wee je gebeente als je je gaat voeden met wat zich aandient: porno, verkeerde muziek en alcohol.”

Spagaat

Een van de workshops werd geleid door Jan Willem van der Straten, schrijver van het boek ”Je kunt het!”. Desgevraagd vertelde hij dat hij uit een seculier milieu komt en tijdens zijn tienertijd tot geloof is gekomen.

Volgens hem zitten nogal wat christelijke jongeren in een spagaat en lopen ze vast, terwijl ze het toch zo goed bedoelen.

Hij noemde het voorbeeld van een meisje dat in een lingeriewinkel werkte en niet wist hoe ze het verlangen van haar hart om God te dienen handen en voeten moest geven. „Het is nogal wat om in God en in Jezus te geloven in deze tijd.”

De methode van Van der Straten is om jongelui te laten nadenken over waarom ze iets doen, waarna hij met hen in gesprek gaat over concrete dingen. A

ls voorbeeld daarvan noemde de zelfstandig werkende theoloog een stel dat samenwoonde en van wie de ouders dat niet goed vonden. „Ik help de jongeren door met hen op zoek te gaan naar een antwoord en door hen aan te moedigen het gesprek met hun ouders aan te gaan. Maar ik geef geen antwoorden. De jongeren hebben hun eigen verantwoordelijkheid.”