Kerstcampagne: Al 1,3 miljoen euro voor vluchtelingen Syrië

De kerstcampagne “Geloof, Hoop en Syrië” van EO Metterdaad, Dorcas, Kerk in Actie en World Vision heeft al een bedrag van € 1.395.987 opgehaald. Omdat collectes in kerken en op evenementen nog niet allemaal zijn geteld, wordt de opbrengst nog hoger verwacht. De actie loopt nog tot 5 januari.

Na zes jaar oorlog ligt Syrië voor een groot deel in puin. Dorcas, EO-Metterdaad, Kerk in Actie en World Vision hebben in de campagne Geloof, Hoop en Syrië de handen ineen geslagen om de Syriërs te helpen een nieuw bestaan op te bouwen. “We zijn dankbaar voor alle mensen die de Syriërs deze kerst niet vergeten en hen hoop willen bieden voor de toekomst,” aldus projectleider Arnoud van der Kolk.