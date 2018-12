Kerst wordt feestdag in Irak

Kerst wordt in Irak vanaf volgend jaar een officiële feestdag. Dat maakte de Irakese regering bekend tijdens het bezoek van kardinaal Parolin, de tweede man van het Vaticaan, aan Irak tijdens de kerstdagen.

De Vlaamse nieuwsdienst Kerknet berichtte er over. Het verzoek om een nationale feestdag in te stellen kwam van kardinaal Louis Raphaël Sako, patriarch van de Chaldeeuwse kerk in Irak. Op Twitter wenste de regering een zalig Kerstfeest „aan al onze christelijke burgers, aan alle Irakezen en aan allen die het wereldwijd vieren.”