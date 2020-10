Kerkverbanden adviseren: Neem verantwoordelijkheid

Verschillende kerkverbanden dringen er deze week bij plaatselijke kerkenraden op aan hun verantwoordelijkheid te nemen, gezien de stijgende lijn in het aantal coronabesmettingen.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) deed deze week opnieuw een dringend advies aan alle kerken om af te schalen naar maximaal dertig bezoekers in de erediensten.

CIO: Laat kerken nu óveral naar dertig teruggaan

Na deze nieuwe oproep van het CIO en de persconferentie dinsdag, waarin forse nieuwe landelijke maatregelen werden aangekondigd en het bezoekersaantal in heel de samenleving tot maximaal dertig werd teruggebracht, hebben diverse kerkgenootschappen opnieuw overleg gehad. Een overzicht van de nieuwe adviezen.

Gereformeerde Gemeenten (GG)

De Gereformeerde Gemeenten adviseren kerken naar aanleiding van het advies van het CIO om „opnieuw stappen te zetten. Daarbij kan het getal van dertig personen in beeld komen”, zegt preses van de laatstgehouden generale synode ds. P. Mulder.

„We hebben dit besluit genomen gezien de verslechterde gezondheidssituatie. Alle organisaties en bedrijven moeten afschalen naar dertig man, er zijn geen uitzonderingen. Als kerken willen we onze verantwoordelijkheid nemen en daarom kerkenraden adviseren om, mede lettende op de plaatselijke situatie, stappen te zetten.”

De predikant noemt de coronacrisis „een ernstige situatie. De tuchtroede van God gaat over de mensheid en de kerken, dus past ons verootmoediging.”

Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN)

De GGiN hebben donderdag een brief verstuurd, waarin plaatselijke kerkenraden wordt gevraagd hun „verantwoordelijkheid te nemen, het dringende advies van de minister in overweging te nemen en zo nodig verder af te schalen wat betreft het aantal kerkgangers, en/of andere aanvullende maatregelen te nemen."

De deputaatschappen Kerk en Overheid en Kerkelijke Dienstverlening wijzen erop dat kerkenraden hierbij rekening moeten houden met de plaatselijke situatie. Dat betreft het kerkgebouw (in onder meer grootte en ventilatiemogelijkheid), het aantal besmettingen ter plaatse of in de eigen gemeente, en het beleid van de veiligheidsregio waar de gemeente onder valt.

De deputaatschappen verwijzen naar Psalm 107:22 (berijmd) en wensen de kerkenraden wijsheid toe in „het nemen van moeilijke besluiten in deze drukkende omstandigheden."

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN)

De werkgroep corona van de OGGiN heeft donderdagmiddag een brief aan de kerkenraden verzonden. Daarin verwijst de kerkenraad naar de persconferentie van de afgelopen week en de „klemmende oproep van overheidszijde om ook als kerken verantwoordelijkheid te nemen. Niet vanwege de publieke opinie, maar om reden van de ernstige situatie waarin ons land verkeert, nu de besmettingsgraad weer zozeer toeneemt. Daarom is de werkgroep stellig van mening dat dit beroep op de kerken ter harte genomen moet worden.”

De werkgroep roept kerkenraden op alert te blijven en telkens „grondig af te wegen welk maatwerk in uw gemeente, in de gegeven omstandigheden, geboden is." Daarbij wordt onderstreept dat „uiterste zorgvuldigheid nodig is." Kerkenraden wordt geadviseerd „bij twijfel de veiligste weg te kiezen. Dit zou dus op enig moment kunnen leiden tot een besluit van afschalen naar dertig of nog minder aanwezigen, indien noodzakelijk."

De brief sluit af met de wens dat „de Heere maar mocht bewaren voor ongeduldig murmureren over de last van deze pandemie, daar deze toch niet opweegt tegen Zijn onverdiende goedertierenheden. Zou ons niet passen te zwijgen, met de hand op de mond?”

Hersteld Hervormde Kerk (HHK)

In de HHK is donderdagmiddag overlegd naar aanleiding van het oplopende aantal besmettingen. De uitkomsten van dit overleg zijn nog niet bekend.

PKN en CGK

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben vorige week dit advies van het CIO al overgenomen, en hun kerkenraden geadviseerd om diensten te beleggen met maximaal dertig kerkgangers.

Andere kerkgenootschappen drongen toen aan op een substantiële vermindering van het aantal kerkgangers en lieten daarbij ook ruimte voor plaatselijk maatwerk. Op veel plaatsen ging het bezoekersaantal in erediensten fors omlaag, maar bleef nog wel ruimte voor meer dan dertig personen.