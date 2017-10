Kerkuilkast in toren hervormde kerk Haastrecht

In de toren van de hervormde kerk in Haastrecht staat sinds enkele weken een kerkuilkast. De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) plaatste de kast met de hoop dat een stukje historie herleeft. Vroeger broedden kerkuilen vaak in kerktorens, maar dat is nu amper meer mogelijk. De torens worden tegenwoordig dichtgemaakt om vervuiling door vogels, zoals kauwen en duiven, te voorkomen.

De NVWK wil overal in de Krimpenerwaard kerkuilkasten plaatsen, omdat het aantal kerkuilen toeneemt: dit jaar zijn er al twaalf broedparen.

De werkgroep adviseert ook Stichting Overtuin Bisdom van Vliet over hoe die bij de beplanting van de Overtuin zo veel mogelijk rekening kan houden met vogels. De toren van de kerk in Haastrecht staat vlak bij de Overtuin, een park en landschapstuin.

De gemeente Krimpenerwaard, eigenaar van de toren, ging akkoord met als voorwaarde dat de uilen niet ín de toren zouden kunnen komen. Voor een nis in de toren is een passende kast gemaakt.

De gemeente Krimpenerwaard wil kijken of er ook in andere kerktorens in de gemeente nestkasten geplaatst kunnen worden.