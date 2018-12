Kerktoren bij appartementen in Vlijmen

In het Noord-Brabantse Vlijmen werd recent het hoogste punt bereikt van vijftig nul-op-de-meterappartementen. De appartementen worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 opgeleverd. BAM Wonen realiseert de appartementen op de voormalige kerklocatie Vliedberg.

Het nieuwe gebouw telt drie tot vier bouwlagen. Bijzonder aan het project is dat de toren van de voormalige rooms-katholieke kerk is geïntegreerd in het ontwerp. Tijdens de start van de bouw is de klok in de kerktoren op verzoek van omwonenden weer in werking gesteld.

De rooms-katholieke Goddelijke Voorzienigheidskerk aan de Nassaulaan in Vlijmen werd in 2015 aan de eredienst onttrokken, waarna de sloop in datzelfde jaar begon. De toren en de Mariakapel zijn blijven staan. De kerk, gebouwd in modernistische stijl op een rechthoekige plattegrond, dateerde uit 196,2 toen de nieuwe wijk Vliedberg in Vlijmen werd gebouwd. Er werd van uitgegaan dat 95 procent van de bewoners rooms-katholiek zou zijn. Men schatte het aantal te verwachten parochianen toen op vijf- tot zesduizend.

Architect was H. M. Koldewey. Hij gebruikte als bouwmateriaal veel baksteen, hout en betonnen palen. De kerk bezat een Verschuerenorgel uit 1965.