Kerktoren Akkrum in restauratie

De kerktoren van Akkrum staat momenteel in de steigers voor een restauratie. Deze wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Monumentenstichting Boarnsterhim, de eigenaar van de toren.

Klaas Dirk van der Heide, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Akkrum, deelt mee dat de dakgoten zeven jaar geleden al vernieuwd zijn en dat toen bleek dat een deel van het hout van het dak verrot was. Daarom wordt nu het hele dak onder handen genomen. Het houtwerk wordt deels vernieuwd, de leien worden vervangen en er wordt ook schilderwerk verricht.

Verder wordt de torenklok onder handen genomen. „De klok aan de noordkant loopt niet meer omdat er een as gebroken is”, zegt Van der Heide. „Die kan nu meteen gemaakt worden.”

De restauratie is vorige week begonnen. Het werk moet voor de bouwvak die begint op 18 juli afgerond zijn.

Het kerkgebouw is in gebruik bij de protestantse gemeente Akkrum. In gewone tijden komen er tijdens een zondagse dienst ongeveer zestig kerkgangers.

De Terpsjerke dateert van 1759 en is gebouwd op het hoogste punt van de terp van het Friese dorp Akkrum.