Kerkproeverij krijgt vervolg

De Raad van Kerken heeft besloten nog zeker drie jaar kartrekker te zijn van de landelijke campagne Kerkproeverij.

Vorig jaar deden er 550 lokale kerken mee aan het initiatief, waarbij zoveel mogelijk mensen die niet vertrouwd zijn met het christelijk geloof gastvrij worden onthaald in een (speciale) kerkdienst. Het evenement had toen voor de derde keer op rij plaats. De organisatie verwacht voor de komende jaren een verdriedubbeling van het aantal deelnemende kerken. Gemeenten die zich aanmeldden, kregen vorig jaar voor het eerst een gratis spandoek voor aan de gevel.

De Kerkproeverij, dit jaar op zondag 11 oktober, is de Nederlandse variant van de Back to Church Sunday en het Weekend of Invitation, die ontstonden in het Verenigd Koninkrijk.

De Raad van Kerken in Nederland werkt in deze campagne samen met Alpha Nederland, IZB, MissieNederland en mediapartners EO en KRO-NCRV.