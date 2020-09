Kerkproeverij dit jaar afgelast

De jaarlijkse Kerkproeverij-campagne gaat dit jaar niet door als gevolg van de coronacrisis.

De Kerkproeverij, die in 2017 voor het eerst werd gehouden, is gericht op gastvrijheid in kerken. Gemeenteleden worden aangespoord om mensen die doorgaans niet naar de kerk gaan, uit te nodigen mee te gaan naar een dienst. Dit jaar zou de Kerkproeverij plaatshebben in het weekend van 10 en 11 oktober.

De campagne is in 2017 voor het eerst gehouden, toen namen ruim 350 kerken deel. Sindsdien vindt de Kerkproeverij jaarlijks plaats.

De organisatie nodigt kerken aan om alsnog uitnodigend te zijn, onder meer via onlinevieringen. Op de website van de Kerkproeverij staat materiaal om gemeenten daarin te ondersteunen.