Kerkleiders Nigeria: Overheid moet vernielen kerken compenseren

De Nigeriaanse overheid moet een vergoeding betalen aan kerken en mensen die het slachtoffer zijn geworden van terreurbeweging Boko Haram.

Dat zegt een groep Nigeraanse kerkleiders deze week in een oproep. Volgens de rooms-katholieke geestelijke John Bakeni en de protestantse ds. Felix Omobude is de overheid tekortgeschoten in het beschermen van kerken.

De geestelijken zeggen dat Boko Haram in het noorden van Nigeria de afgelopen zes jaar zeker duizend kerken heeft kunnen vernielen.

Sinds vorig jaar heeft de overheid wel enkele moskeeën laten herbouwen die vernield zijn bij de onlusten in het land.