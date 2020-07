Kerkleiders Jeruzalem in verzet tegen verkoop percelen

Kerkleiders in Jeruzalem hebben zich dinsdag in een gezamenlijke verklaring gekeerd tegen ondermijning van het eigendomsrecht in de stad. Ze zijn bang dat de toegang tot belangrijke bedevaartsplekken in gevaar komt.

Aanleiding is een rechtszaak die de Grieks-Orthodoxe Kerk heeft aangespannen. Deze kerk verzet zich tegen de verkoop van drie stukken grond bij de Jaffapoort in de Oude Stad aan „radicale” groepen. De kerkleiders roepen de Israëlische regering op het christelijke erfgoed in Jeruzalem te beschermen.