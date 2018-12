Kerkleiders in de bres voor migranten

Europese kerkleiders hebben dinsdag een verklaring „in de geest van Kerst” doen uitgaan. Daarin pleiten ze voor een respectvolle en meelevende omgang met vluchtelingen en migranten.

De verklaring, die refereert aan Jezus’ vluchtelingschap, is ondertekend door vertegenwoordigers van meer dan dertig kerkelijke stromingen. Namens de Protestantse Kerk in Nederland heeft synodescriba dr. R. de Reuver zijn instemming betuigd. De verklaring is een initiatief van de Conferentie van Europese Kerken (CEC).