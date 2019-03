Kerkleider Hongkong vertrekt na beschuldiging van aanranding

Lo Lung-kwong, de algemeen secretaris van de Christelijke Raad van Hongkong (HKCC), is teruggetreden nadat hij werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldde de krant South China Morning Post donderdag.

Lung-kwong zou in december een vrouwelijke leerkracht hebben aangerand op een bijeenkomst van een aantal scholen waarvan hij toezichthouder was. De predikant had bij zijn aanstelling in juni vorig jaar juist nog benadrukt dat hij seksueel misbruik in de kerk een halt wilde toeroepen.