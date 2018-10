Kerkleden met motorfiets naar rampgebied Sulawesi

Met motorfietsen proberen kerkleden vanuit het zuiden van Sulawesi bij slachtoffers van de aardbeving en tsunami te komen.

„Wegen zijn daar sowieso lastig begaanbaar, bijvoorbeeld door de regen”, zegt Bertine Heikamp maandagmorgen. Ze is zegsvrouw van de afdeling diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Het getroffen eiland Sulawesi is de bakermat van de zending van de CGK. In 1928 startte de kerk daar missionaire activiteiten. De CGK is in het zuiden van Sulawesi actief en steunt opbouw- en zendingswerk van de Gereja Toraja Mamasa (GTM, ofwel Torajakerken).

De GTM hebben zo’n 450 kerken en 150 predikanten. Een zendingsproject van de GTM is Bunggu, in het noorden van Zuid-Sulawesi met vijf kampongs (dorpen). Bunggu ligt op zo’n 50 kilometer afstand van het epicentrum van de aardbeving. „We weten nu nog niet wat de schade daar is”, aldus Heikamp vanmorgen. „De stroom is uitgevallen.” De CGK roept haar kerken op te collecteren voor de slachtoffers op Sulawesi.

De christelijke zendingsorganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) staat in de startblokken om de helpende hand te bieden in het rampgebied op Sulawesi, aldus zegsman Mark-Jan Bremmer maandagmorgen. Of de MAF daadwerkelijk in actie komt op het Indonesische eiland kon Bremmer maandagmorgen nog niet met zekerheid zeggen. „We hebben op omringende eilanden, Kalimantan, Papoea en Atjeh, eenmotorige vliegtuigen klaarstaan. Die hebben geen lange landingsbaan nodig. Een stukje wegdek is voldoende.”

Startklaar

Voor noodsituaties beschikt de MAF over een zogeheten disaster response team. Die ploeg van ongeveer vier mensen (vanuit Amerika en Azië) is startklaar om uit te rukken naar rampgebieden.

Vermoedelijk wordt dat team ook ingezet op Sulawesi, al kon MAF-zegsman Bremmer daar maandagmorgen nog geen uitsluitsel over geven. „Zo’n team bestaat uit onze meest ervaren mensen binnen de MAF. Ze kunnen bijvoorbeeld in een rampgebied communicatieapparatuur regelen.”

Als de MAF hulp verleent op het Indonesische eiland, dan zal dat op afgelegen plekken zijn. „Daar ligt onze specialiteit. Denk aan bergdorpen.”