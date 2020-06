Kerkje Slijk-Ewijk in restauratie

Medewerkers van afbouwbedrijf Stöteler uit Groenlo hebben recent het stucwerk aan de buitenzijde van het karakteristieke witte kerkje aan de Waaldijk bij Slijk-Ewijk verwijderd. Door ophoping van vocht in de muren laat het pleisterwerk aan de buitenmuur los en moet het vervangen worden. Gekozen is voor een ademende kalkmortellaag. Om het effect te kunnen beoordelen, wordt eerst een proefstrook aan de voorzijde van de toren behandeld, waarna het kerkgebouw verder onder handen genomen wordt.

Het rijksmonument dateert uit de vijftiende eeuw. De protestantse gemeente Slijk-Ewijk fuseerde op 1 januari 2013 met de protestantse gemeente Herveld. Vanaf dat moment werd de kerk in Herveld gebruikt en werden er geen kerkdiensten meer gehouden in het witte kerkje, dat in de verkoop ging.

Er was veel belangstelling voor: tien particulieren, drie kerkgenootschappen en enkele stichtingen wilden het kopen. Het kerkje is uiteindelijk gekocht door een particulier, die er onder de naam Galerie 1400 een kunstgalerie in opende. In 2015 onderging het een restyling met instandhouding van de authentieke elementen, zoals het hoge plafond, de glas-in-loodramen, de oude herenbanken en het nog werkende orgel uit 1886.

Het kerkje, dat net buiten Nijmegen-Noord ligt, is nog steeds in gebruik als trouwlocatie.