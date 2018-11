Kerkje Siegerswoude te koop

De Friese protestantse gemeente It Keningsfjild stoot haar kerk aan de Binnenwei in Siegerswoude af, zo meldde Sa! 24.

De kerk wordt bij inschrijving verkocht, aldus de nieuwssite. Voor de fusiegemeente is het niet langer rendabel om drie kerkgebouwen in stand te houden. De recent verbouwde Sint Piterskerk in Ureterp en De Mande in Bakkeveen blijven nu over.

De middeleeuwse kerk in Siegerswoude werd in 1909 afgebroken. Alleen het baarhuisje bleef staan. Een jaar later werd vlakbij een nieuwe kerk gebouwd. Deze brandde in 1941 af. In 1949 werd op dezelfde plek een nieuwe kerk gebouwd.