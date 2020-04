Kerkje Rehoboth in Bellingwolde blijft

Het voormalige gereformeerde kerkje Rehoboth in het Groningse Bellingwolde wordt definitief niet gesloopt, meldt gereformeerdekerken.info.

De kerkenraad van de protestantse gemeente Bellingwolde had een sloopvergunning aangevraagd voor het kerkje, dat niet meer voor kerkdiensten gebruikt wordt. De meerderheid van de kerkenraad gaf aan sloop de voorkeur boven renovatie of verkoop.

De gemeente Westerwolde vond echter dat er geen noodzaak is voor sloop van het kerkgebouw, dat deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht. Er zouden verschillende gegadigden zijn om het te kopen. De gemeente weigerde daarom –oktober 2019– de sloopvergunning, waarop de protestantse gemeente Bellingwolde bezwaar aantekende.

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de gemeente Westerwolde stelde begin dit jaar dat het kerkje niet gesloopt mag worden omdat het een beeldbepalend pand is voor het dorp, en dat er alles aan moet worden gedaan om een andere bestemming voor het gebouw te vinden. De kerkenraad heeft recent besloten niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de burgerlijke gemeente. Het is niet bekend wat er met het kerkje gaat gebeuren.

Rehoboth wordt sinds 1996 niet meer gebruikt voor de kerkdiensten. Het kerkje deed daarna dienst als vergaderruimte en als locatie voor de jaarlijkse boekenmarkt. Op 26 mei 2019 is de laatste kerkdienst gehouden.