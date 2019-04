Kerkje Laag-Keppel gerestaureerd

Het voormalige kerkje in het Gelderse Laag-Keppel (gemeente Bronckhorst) is op 11 april heropend na een grondige restauratiebeurt van bijna een jaar, meldt de site kunstofart.nl. Het historische pand is eigendom van Kunst of Art, een bedrijf dat kunst uitleent aan bedrijven en particulieren.

De toren is vernieuwd, rotte balken zijn vervangen en het voegwerk is hersteld. De verlaagde plafonds zijn verwijderd waardoor de ornamenten weer zichtbaar zijn. Daarnaast is het kerkje voorzien van een warmtepomp, vloerverwarming en ledverlichting.

In de jaren zeventig verloor het gebouw zijn religieuze functie, waarna het werd opgedeeld in een galerie en een hobbycentrum. De kerk, die in 1880 werd gebouwd als kapel bij kasteel Keppel, is volgens de gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland van grote historische waarde en beeldbepalend.

Kunst of Art kocht het pand in 2011. Aan de achterkant is een atelier gemaakt waar kunstenaars kunnen werken. Via een grote glazen deur kunnen bezoekers vanuit de galerie doorlopen naar het atelier en zien hoe een kunstwerk tot stand komt.

„Dankzij de ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Gemeente Bronckhorst lukte het ons om het financiële plaatje rond te krijgen voor deze restauratie”, aldus de eigenaars.