Kerkje in De Hoeve te koop

Het kerkje aan de Jokweg in het Friese De Hoeve wordt binnenkort te koop aangeboden door de protestantse gemeente Lindestreek. Er ligt nu de bestemming maatschappelijke doeleinden op.

Bij de gemeente Weststellingwerf is een aanvraag gedaan om in het kerkje te kunnen wonen; inmiddels is daar de vergunning voor verleend en ligt deze ter inzage. Het pittoreske kerkje is in 1920 gebouwd en was tot 2005 in gebruik voor kerkelijke activiteiten. Daarna werd het verhuurd als atelier aan kunstenaar Martin de Jong. Per 1 januari is De Jong verhuisd naar Frederiksoord, waar hij nu zijn atelier heeft.