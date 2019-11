Kerkje in Breede na restauratie weer open

Het zeven eeuwen oude kerkje in Breede, op zo’n 20 kilometer ten noorden van de stad Groningen, is zaterdag feestelijk heropend. De kerk is een van de 91 leden van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De restauratie van het gebouw heeft een jaar geduurd en nu zijn de deuren heropend voor het publiek. Onder meer de keuken en het toilet zijn verruimd. Ook zijn aardbevingsscheuren gerepareerd, zijn pleister- en stucwerk opgeknapt en is de kerk opnieuw gewit.

De restauratie en het actief gebruik zorgen voor het behoud van het 700 jaar oude kerkgebouw als cultureel erfgoed, aldus SOGK.