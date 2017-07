Kerkhistorie met een knipoog: Drie keer een beroep uit Middelburg

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland vormt de mobiliteit van de predikant een actueel discussiepunt. Het gaat daarbij niet om het feit of de predikant een auto ter beschikking heeft. Dat heeft overigens weleens meegespeeld in het beroepingswerk. Zelf werd ik ergens beroepen met bijna algemene stemmen. Bij navraag bleek het bezwaar van een ambtsdrager te zijn dat ik destijds geen rijbewijs had. De beste man was chauffeur van beroep en kon zich niet voorstellen dat men zich ook per fiets uitstekend kan verplaatsen.

Ooit was er een autoloze predikant die van de kerkenraad een figuurlijke draai om zijn oren kreeg omdat hij met de pastoor was meegereden die naar hetzelfde ziekenhuis moest. Je zou maar zo’n predikant hebben… Een spoedig vertrek was het gevolg.

Bij de mobiliteit van predikanten gaat het over het stimuleren dat een predikant na twaalf jaar in een gemeente gestaan te hebben, vertrekt met wederzijds goedvinden van predikant en gemeente. Zoals ook ambtsdragers driemaal een termijn van vier jaar achtereen mogen aanblijven. Dit is voortgekomen uit de situatie dat predikant en gemeente op elkaar uitgekeken raakten, met de nodige frustraties van dien. Een reden kan ook zijn dat de bodem van de kas van de rentmeesters in zicht komt. Het laatste woord is daar nog niet over gezegd.

Vroeger was dat allemaal anders. Als een predikant een beroep aannam naar een andere gemeente diende hij toestemming te krijgen van zijn eigen kerkenraad. Er moesten dan wel bijzondere redenen zijn om te verkassen. In Scherpenisse vertrok in 1604 een predikant naar het nabijgelegen Tholen. De kerkenraad was het daar absoluut niet mee eens. Maar toen ds. Johannes Plantinus aangaf dat hij in Tholen meer hoorders had en ook meer verdiende, gaf de kerkenraad toestemming. Overigens was zijn vertrek naar Tholen geen succes, want in 1620 werd de predikant afgezet. Maar geen nood, als chirurgijn sleet hij zijn overige dagen in de stad Tholen.

Ds. H. G. Klijn (1793-1883) moest meer moeite doen om los te komen van de afgescheiden gemeente te Kockengen. Hendrik Georg Klijn heette eigenlijk Rombach. Vanwege het feit dat zijn vader als roofmoordenaar was terechtgesteld toen hij nog maar een zuigeling was, had hij later de achternaam van zijn moeder aangenomen.

Na een spoedcursus van een jaar van ds. H. P. Scholte werd hij tot predikant opgeleid en kreeg hij in 1839 een beroep naar Kockengen. Voorwaarde was dat hij deze gemeente tot aan zijn dood zou dienen. Driemaal deed Middelburg een beroep op hem, maar de kerkenraad van Kockengen weerhield zijn predikant. Men schreef aan de kerkenraad van Middelburg: „Men mag geen wachter die door de Heere reeds bij de aanvang op Sions muren geplaatst is begeren.” Toen ds. Klijn in 1844 toch het beroep aannam, schreef de kerkenraad woedend aan Middelburg: „Onze leraar is niet in staat geweest gedurende zijn verblijf onder ons op te bouwen, wat zal het dan zijn als er nog een uitgebreider werkkring aanwezig is.”