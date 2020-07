Kerkhistoricus dr. J. Vree overleden

Kerkhistoricus dr. J. Vree is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden. Hij gold als een groot kenner van het Nederlands protestantisme in de negentiende eeuw.

Jasper Vree, in 1943 geboren in Weesp, studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en was achtereenvolgens gereformeerd predikant in Broeksterwoude (1970), Alphen aan den Rijn (1976) en Delfzijl (1983). Vanaf 1988 was hij docent kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, tot zijn emeritaat in 2008.

In 1984 promoveerde hij op een onderzoek naar de Groninger richting in de theologie. Daarna publiceerde hij over het Réveil, de Afscheiding, Abraham Kuyper, Petrus Hofstede de Groot en andere onderwerpen op het brede terrein van de negentiende-eeuwse theologie en kerkgeschiedenis. Zijn artikelen en boeken kenmerken zich door oorspronkelijk archiefonderzoek.