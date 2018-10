Kerkgebouw Smaragdstraat Apeldoorn wordt woon-zorgcomplex

Bouwgroep Linthorst uit Apeldoorn is bezig met het ombouwen van de kerk aan de Smaragdstraat in Apeldoorn tot een woon-zorgcomplex.

Projectleider Gert Hutten deelt mee dat de verbouw in het voorjaar is begonnen. Het interieur is gestript. Alleen de muren en het dak van het kerkgebouw blijven. Samen met de nieuwbouw ernaast gaat het pand deel uitmaken van een nieuw woon-zorgcentrum.

Het kerkgebouw aan de Smaragdstraat werd in 1967 gebouwd en was eerst het onderkomen van de hervormde Eben-Haëzergemeente. Toen deze in de jaren negentig een nieuw gebouw in gebruik nam, nam de gereformeerde gemeente in Nederland het bedehuis over. Deze gemeente werd in 2004 in verband met de terugloop van het aantal leden opgeheven. De laatste dienst werd gehouden op 21 mei 2004.

Vanaf 2004 huurde de hersteld hervormd gemeente het kerkgebouw. Die kocht het in 2008. Deze gemeente heeft het pand tot 2017 gebruikt. Op zeker moment had zij echter niet meer genoeg aan de bijna 300 zitplaatsen en betrok de Victorkerk aan de Jachtlaan. Het lukte de gemeente niet het gebouw aan een kerkelijke gemeente te verkopen.