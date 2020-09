Kerkgebouw Nieuwolda naar SOGK

Protestantse gemeente ”De Dollert” draagt vrijdag de kerk in Nieuwolda over aan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de SOGK 94 kerken, 2 synagogen, 57 kerkhoven/begraafplaatsen en 9 (vrijstaande) torens in haar bezit.

De overdracht zou oorspronkelijk plaatsvinden in april, maar moest worden uitgesteld in verband met de coronacrisis. Ook nu wordt het een overdracht in aangepaste (besloten) vorm, dit om de coronamaatregelen te volgen. Na de overdracht gaat een plaatselijke commissie, een groep lokale vrijwilligers, aan de slag met de kerk.

De Dollert gebruikt de kerk tot nu toe hoofdzakelijk voor het houden van de zondagse diensten, eens per maand. De gemeente is ontstaan uit een fusie. Sinds 20 september 2019 zijn de protestantse gemeente Reiderland (met de dorpen Bad Nieuweschans, Beerta, Drieborg, Finsterwolde, Nieuw-Beerta en een deel Blauwestad) en de protestantse gemeente Nieuwolda-Oostwold één gemeente.

Het kerkgebouw dateert uit 1718, de toren uit 1765. Het orgel werd in 1787 vervaardigd door orgelbouwer Johann Friedrich Wenthin uit Emden. Op de torenspits staat geen weerhaan maar een zeemeermin, als een verwijzing naar het land dat in de loop der eeuwen op de zee is teruggewonnen.