Kerkgebouw gg Melissant ondergaat renovatie

Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Melissant op Goeree-Overflakkee wordt gerenoveerd. Sinds zondag kerkt de gemeente in het gebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland. De diensten beginnen dan om 9.00 en 16.00 uur. Midden juli hoopt men het eigen kerkgebouw weer in gebruik te kunnen nemen, zo deelt scriba B. Both mee.

Het bedehuis wordt grondig aangepakt. De houten vloer wordt vervangen door een tegelvloer. Er komen nieuwe banken met meer zitcomfort. De oude banken dateren uit de jaren vijftig en waren toen afkomstig uit een rooms-katholieke kerk. De oude banken zijn op Marktplaats te koop aangeboden. De meeste zijn inmiddels verkocht, onder meer aan gemeenteleden.

De muren, die nu gedeeltelijk bestaan uit schoon metselwerk, worden gestuct. Verder komt er een nieuwe preekstoel en wordt de lessenaar aangepast om een eenheid in de stijl te behouden. De keuken krijgt een nieuw keukenblok en de consistorie ondergaat een facelift.

Het kerkgebouw telt circa 130 zitplaatsen. Dat aantal blijft gelijk. Het aantal leden van de gemeente is al jaren stabiel: rond de honderd.