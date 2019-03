Kerkgebouw gereformeerd Grou wordt verkocht

De protestantse gemeente Grou-Jirnsum verkoopt binnenkort de voormalige gereformeerde kerk in Grou, meldt de Grouster, de onlinekrant van het Friese dorp. Ook het naastgelegen gebouw De Boei wordt verkocht.

Zaterdag wordt een deel van de inventaris verkocht: stoelen, tafels, serviesgoed, een orgel, klokken en kandelaars. ’s Morgens kunnen gemeenteleden terecht, ’s middags is iedereen welkom.

De eenvoudige rechthoekige zaalkerk zonder toren dateert uit 1936 en is ontworpen door A. Baart jr. Nadat de hervormden en gereformeerden in Grou waren samengegaan, besloot de protestantse gemeente de hervormde Sint Piterkerk te blijven gebruiken. De gereformeerde kerk werd in 2008 buiten gebruik gesteld en is daarna nog enige tijd gebruikt als crèche. De laatste dienst vond plaats in oktober 2017.

Er waren vergevorderde plannen om de kerk te slopen en op die locatie een zorgappartement te bouwen voor verstandelijk beperkte kinderen. Voorstanders van het behoud van het bedehuis trokken aan de bel bij erfgoedbond Heemschut en de historische vereniging Aed Levwerd. In 2017 wees het college van B en W van Leeuwarden de kerk aan als gemeentelijk monument, waardoor sloop voorkomen werd.