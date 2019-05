Kerkgebouw De Vaste Burcht gkv Gouda heropend

In Gouda vindt zaterdag de feestelijke heropening plaats van kerkgebouw De Vaste Burcht van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv). Centraal staat de onthulling van het logo, om 16.00 uur. Die middag is er open huis voor vrienden, buren, belangstellenden en genodigden.

De gemeente maakt al langere tijd een groei door, laat Wessel Jonker van het Rotterdamse architectenbureau Open Kaart weten. Ongeveer drie jaar geleden werd duidelijk dat de kerkzaal niet groot genoeg meer was en dat er niet voldoende mogelijkheden waren om het gebouw doordeweeks te gebruiken. Door de opstelling in de kerkzaal een kwartslag te draaien, kwam er ruimte voor meer zitplekken. Met deze draaiing is ook de afstand van de kerkgangers tot het podium kleiner geworden.

Grote openingen in de wand tussen kerkzaal en ontmoetingsruimte maken het mogelijk op hoogtijdagen extra stoelen te plaatsen. De openingen zorgen ook voor meer licht en ruimte in de kerkzaal. Verder kwam er door de ingreep ruimte om een extra zaal te maken voor de kinderen, die eerder op een andere plaats in de wijk ondergebracht werden.

Ook de entree is veranderd. Keuken en bar zijn verplaatst zodat bezoekers nu binnenkomen in een huiselijke ruimte met veel daglicht. Verder is de gelegenheid te baat genomen om onderhoudswerk aan de kerk te verrichten en heeft het kerkgebouw een metershoog glaskunstwerk gekregen.

De kerkgangers brachten 800.000 euro bijeen voor de verbouwing.

De gereformeerde kerk vrijgemaakt in Gouda telt ongeveer zeshonderd leden.