Kerkgebouw De Hoeksteen in Maasdijk verkocht

De Hoeksteen in Maasdijk, een van de twee kerkgebouwen van de protestantse gemeente, is verkocht. Dat meldde wos.nl, een website met nieuws uit onder andere het Westland, recent. Op de plek van de (voormalige) gereformeerde kerk komen appartementen.

De kerkenraad van de protestantse gemeente Maasdijk besloot vorig jaar om De Hoeksteen te verkopen en de andere kerk, Het Kruispunt, te verbouwen voor het houden van de zondagse erediensten. Een aantal gemeenteleden maakte bezwaar tegen de sluiting. Dit voorjaar stelde het hoogste rechtsorgaan van de Protestantse Kerk in Nederland, het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, de kerkenraad in het gelijk, waarna de verkoop kon plaatsvinden.

Met de verkoop kan de renovatie van Het Kruispunt worden bekostigd. Tot die is voltooid, blijft de gemeente gebruikmaken van De Hoeksteen. Dat is naar verwachting van de kerkenraad ergens in 2020.

De protestantse gemeente Maasdijk ontstond in 2012 door het samengaan van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk. De Hoeksteen werd in 1966 gebouwd. beeld Reliwiki