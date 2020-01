Kerkgebouw De Arke Drachten gesloten

In het protestantse kerkgebouw De Arke in Drachten is op 29 december de laatste kerkdienst gehouden, meldt gereformeerdekerken.info.

Voorganger ds. Anne Henk Boschma preekte over Genesis 7 en 8, de geschiedenis van de ark van Noach. Het kerkgebouw is naar die ark genoemd. Het ligt in een wijk met straatnamen van de wateren in Friesland.

Aan het einde van de dienst werden de liturgische voorwerpen (de antedependia, het avondmaalsstel, de doopschaal en de Paarskaars) overhandigd aan vertegenwoordigers van de wijken van de Oase en de Zuiderkerk.

De gereformeerde wijkgemeente De Drait werd in 1975 gevormd. Vanaf februari 1978 werden diensten in de grote zaal van Maartenswouden gehouden, waar zo’n 350 mensen aanwezig waren. Het kerkgebouw kwam er in 1980 en kostte bijna anderhalf miljoen gulden. Het is in 2009 nog verbouwd en vergroot met een ontvangstruimte. Het wordt verkocht.

De protestantse gemeente Drachten sluit twee van de vijf voormalige gereformeerde kerkgebouwen. Naast De Arke is dat ook Menorah, waar de diensten vooralsnog doorgaan.