Kerkgebouw cgk Putten verbouwd

Kerkgebouw De Hoeksteen van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Putten is in de afgelopen maanden verbouwd, deelt Miriam Brunt, secretaris van de commissie van beheer, mee. Eerst zag het ernaar uit dat met een tamelijk kleine verbouwing volstaan kon worden. Uiteindelijk is er veel veranderd.

Het dak met de licht asbesthoudende leien vormde het begin. De leien werden vervangen en er zijn zonnepanelen op geplaatst. Daarna is het interieur aangepakt. Niet alleen is er een betere isolatie van het plafond tot stand gekomen, maar ook is het ruw metselwerk van de wanden gestuukt en is er een nieuwe vloer aangebracht. De banken zijn er uitgehaald en opnieuw bekleed. De verlichting is gemoderniseerd. Een nieuwe installatie voor beeld en geluid maakt nu ook video-uitzendingen mogelijk. Verder hebben de twee glas-in-loodramen uit het oude kerkgebouw een mooie plaats voor in de kerkzaal gekregen.

De preekstoel is vervangen door een verrijdbare kansel, waardoor het gebouw multifunctioneel kan worden gebruikt.

De werkzaamheden duurden van maart tot eind juni. Het herplaatsen van de banken is nog even uitgesteld.

De cgk Putten werd in 1961 geïnstitueerd. De gemeente kwam eerst bijeen in het jeugdhuis van de gereformeerde kerk aan de Kerkstraat. In 1965 kreeg men een eigen gebouw aan de Molenstraat. Het huidige kerkgebouw werd in 1986 opgeleverd. In 2011 is een deel aangebouwd en nu is dus het hele gebouw grondig gerenoveerd.