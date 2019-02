Kerkgebouw cgk Middelharnis wordt verbouwd

Het kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) aan de Hoflaan in Middelharnis wordt verbouwd. De verbouwing begint op 23 april en duurt tot medio december. Tijdens die periode vinden de zondagse diensten plaats in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente.

Een belangrijk onderdeel van de verbouwing is de aanpassing van de hal. Deze wordt naar buiten toe uitgebreid, zodat het aanzicht van het kerkgebouw verandert, deelt scriba Marco Born mee. De uitbreiding is nodig om meer garderoberuimte en gelegenheid voor ontmoeting te creëren. Nu is de ruimte zeer beperkt. Daarnaast moeten er installaties vernieuwd worden, wordt de dakbedekking vervangen, ondergaat het gebouw een schilder- en stofferingsbeurt en komt er bovenin het kerkgebouw een eigen ruimte voor jongeren.

De gelegenheid is aangegrepen om te verduurzamen. Zo worden op het dak zonnepanelen geplaatst en komen er ook andere aanpassingen, zoals dakisolatie, ledverlichting en warmteterugwinning.

De kosten van de verbouwing bedragen ongeveer 850.000 euro. „Een maand na de informatieavond hierover was de helft van het bedrag al toegezegd,” aldus Born. De bouw zal voor een groot gedeelte uitgevoerd worden door mensen van de eigen gemeente.

De gemeente telt ongeveer 460 leden.