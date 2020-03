Kerkganger VS volgt dienst vanuit de auto

Vanwege de corona-uitbraak geen diensten in het kerkgebouw houden en toch als gemeenteleden daadwerkelijk fysiek en massaal bijeenkomen. Verschillende kerkelijke gemeenten in Amerika hebben er iets op gevonden: de drive-in kerk.

Leden komen naar het kerkplein, blijven op de parkeerplaats in de auto zitten en volgen met open raam de dienst. De koorzangers en de voorganger zijn op een immens scherm te zien.

„We hebben het kunstje afgekeken van de theaterwereld”, vertelt ds. Bob Kemp-Baird in een mail. Hij leidt al een aantal jaren de drive-in kerk Daytonia Beach in Florida. „We zijn hiermee begonnen om badgasten die onderweg waren naar het strand toch even een korte dienst te laten meemaken. Drive-in bioscopen waren er al lang. Dan was er bijvoorbeeld bij een wegrestaurant een groot scherm waarop mensen al etende een korte film konden bekijken. Het beeldscherm is meters hoog en breed; het geluid is dan te horen via luidsprekers of via de autoradio als de wagen op minder dan een mijl van het scherm staat. Zo doen we dat ook met de kerkdiensten.”

Vrij eenvoudig

Nu de corona-uitbraak de reden is dat kerkdeuren gesloten (moeten) blijven, tonen kerkelijke gemeenten uit verschillende Amerikaanse staten interesse voor het concept van de drive-in kerk. „Van Vermont in het noordoosten tot Washington aan de westkust, krijg ik aanvragen om informatie en advies”, vertelt Kemp-Baird.

Volgens hem is het technisch allemaal vrij eenvoudig te regelen. „Als je een lichte kerkmuur hebt, dan heb je al een scherm. Voor een paar duizend dollar heb je geschikte apparatuur.”

De prediker is volgens de voorganger uit Florida misschien nog wel het grootste probleem. „Die staat op de kansel en moet preken zonder dat hij mensen in de banken ziet zitten. Dat is wel even wennen.”

Veel kerken in Amerika hebben gehoor gegeven aan de oproep van de federale overheid om niet in kerkgebouwen samen te komen. Begin deze week bedankten president Trump en vicepresident Pence de kerkelijke leiders voor hun medewerking.

Collecten

Daarnaast zei Pence blij te zijn met de „keten van gebeden” die uit allerlei godsdienstige kringen aanhoudend wordt opgezonden. „Dat maakt het verschil”, aldus Pence. Tegelijk riep hij op om de collecten niet te vergeten. „Juist in deze omstandigheden zijn kerken van vitaal belang en moeten zij hun werk kunnen doen.”

Gouverneurs in een groot aantal staten hebben de achterliggende weken gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om kerkdiensten aan strakke regels te binden. In verschillende staten is een maximum van honderd of dertig mensen per kerkdienst gesteld.

Tegelijk lijken gouverneurs te beseffen dat ze de grondwettelijke regels voor de vrijheid van godsdienst niet moeten overschrijden. In Ohio zijn kerken vrijgesteld van het verbod op samenkomsten. In Michigan geldt zo’n verbod wel, maar krijgen kerken geen boetes opgelegd als ze zich niet houden aan de regels. Andere, niet-kerkelijke organisaties moeten bij overtreding daar wel op rekenen.

26 autobussen

Toch zijn er gemeenten die de oproep van de federale overheid of van de gouverneur negeren. De Life Tabernacle Church in de staat Louisiana hield afgelopen zondag gewoon dienst, ondanks het dringend verzoek van gouverneur John Edwards om dat niet te doen. Louisiana stond eind vorige week te boek als een van de meest zwaar getroffen staten.

In totaal 1800 mensen kwamen afgelopen zondag in de Life Tabernacle Church bijeen. De voorganger, Tony Spell, organiseerde 26 autobussen waarmee de gemeenteleden naar de dienst werden gebracht. Desgevraagd verklaarde hij te geloven dat God Zijn kudde zou bewaren. „Het is onze opdracht om op zondag bijeen te komen. En daar waar nodig zullen we de zieken de handen opleggen zodat ze genezen. Zoals de Heiland ons dat heeft opgedragen. Wat medici en wat wettelijke maatregelen niet kunnen bereiken, kan de genezende kracht van de Heilige Geest wel. Die kan gezond maken.”

Gehoorzamen

In de Greers Ferry First Assembly in de staat Arkansas was een week eerder de gemeente ook bijeengekomen, ondanks de oproep van de plaatselijke overheid dat niet te doen. Enkele dagen later bleken 34 gemeenteleden besmet te zijn met het coronavirus.

Walter Kim en Timothy Dalrymple deden deze week namens de National Association of Evangelicals een dringende oproep aan alle kerken en voorgangers om vooral de voorschriften van de overheid in acht te nemen. Zij wezen op de Bijbelse plicht om de overheid te gehoorzamen. „Iedere gelovige is gehouden om God te dienen en te eren. Maar dat hoeft niet perse in een officiële kerkdienst te gebeuren. Dat kan ook op andere manieren als de omstandigheden dat vergen. Denk aan de vervolgde christenen die in huizen bijeenkomen. De overheid heeft beperkingen opgelegd voor ons welzijn. En laten we dankbaar zijn voor de technische mogelijkheden die er nu zijn om toch een dienst te houden.”