Kerkganger vaak maatschappelijk actief

Nederlanders die religieus zijn en regelmatig een religieuze dienst bijwonen, zijn vaker maatschappelijk actief dan niet-kerkgangers. Dat blijkt uit het rapport ”Religie en sociale cohesie 2018” dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

Onder maatschappelijke activiteit verstaat het CBS contact met familie, vrienden en buren, meedoen in maatschappelijke organisaties en verenigingen, zowel als vrijwilliger als betaald, en deelname aan politieke activiteiten.

Van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder is 62,6 procent minstens een keer in de maand actief bij een vereniging en had 49,1 procent zich minimaal één keer in een jaar ingezet als vrijwilliger.

Leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die regelmatig een kerkdienst bezoeken zijn volgens het CBS het meest actief in de samenleving. Bijna 80 procent van hen is het afgelopen jaar ten minste een maand actief geweest in een vereniging, terwijl dat landelijk voor minder dan de helft van de Nederlanders geldt.

Ook doen PKN’ers vaker vrijwilligerswerk, geven ze eerder hulp aan anderen en zijn ze het meest van alle groepen politiek actief. De helft heeft de afgelopen vijf jaar meegedaan aan ten minste een politieke actie. Van hen nam 94 procent deel aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Ook bij de rooms-katholieken die regelmatig een kerkdienst bezoeken ligt de maatschappelijke betrokkenheid hoger dan gemiddeld: 61 procent was actief in een vereniging, 58 procent deed vrijwilligerswerk.

Bij de gereformeerden is een groot contrast waarneembaar tussen regelmatige en niet-regelmatige kerkgangers. Van de regelmatige kerkgangers heeft 90 procent minstens een keer per week contact met een familielid, geeft 44 procent hulp aan anderen, is 75 procent actief in het verenigingsleven, werkt 48 procent als vrijwilliger en heeft 93 procent gestemd. Bij de niet-kerkelijke gereformeerden liggen deze percentages een stuk lager.

Onder gereformeerden verstaat het CBS leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en Nederlands Gereformeerde Kerken.

Van de moslims die regelmatig een moskee bezoeken, doet 46 procent mee aan verenigingsactiviteiten, tegenover 34 procent van de minder regelmatige moskeegangers. Het aandeel vrijwilligers is met 35 procent ook groter onder de moskeegangers dan onder moslims die minder vaak een moskee bezoeken (20 procent).

Het CBS hanteert ook nog de verouderde categorie Nederlands hervormden. Dit is opmerkelijk omdat hervormde en gereformeerde kerken, samen met de Lutherse Kerk, in 2004 zijn opgegaan in de PKN.

Tanja Traag, woordvoerder van het CBS, erkent dat de classificatie van de CBS verouderd is. „Wij werken aan een nieuwe vraagstelling om de religieuze betrokkenheid vast te stellen. Dit moet niet te snel of lichtzinnig gebeuren, om een trendbreuk te voorkomen. Zelfs een kleine aanpassing van een formulering kan een ander resultaat opleveren.”

Over de oorzaak waarom kerkgangers vaker maatschappelijk actief zijn dan seculieren, kan Traag weinig zeggen. „Dat weten we eigenlijk niet. Ik kan er geen verklaring voor geven.”

Nu het kerkbezoek in Nederland afneemt, kan Traag zich voorstellen dat dit invloed heeft op de maatschappelijke betrokkenheid. „Zo’n verschuiving zou niet ondenkbaar zijn. Het is mogelijk dat niet-kerkelijken deze rol op zich nemen, maar dat is kijken in de toekomst. Daar kan ik nu nog niet veel over zeggen.”

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, verklaarde vorig jaar in een opinieartikel in De Telegraaf, zich geen zorgen te maken over de ontkerkelijking. „Zingeving en medemenselijkheid blijven overeind. In het ontkerkelijkte Nederland wordt veel vrijwilligerswerk gedaan, ook –en in getal zelfs ietsje meer– door mensen zonder religieuze achtergrond.”

Het CBS-onderzoek, waar bijna 45.000 personen van 15 jaar en ouder aan deelnamen, baseert zich op cijfers over 2012-2017. In deze periode rekende iets meer dan de helft (51,3 procent) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Een op de zes (16,3 procent) bezocht regelmatig een religieuze dienst.