Kerkganger in Ierland gezonder dan niet-kerkganger

De geestelijke gezondheid bij praktiserende christenen is opmerkelijk beter dan bij niet-kerkgangers. Dat is de uitkomst van een nieuw Iers onderzoek, waarover het Britse rooms-katholieke blad The Tablet vrijdag berichtte.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Irish Longitudinal Study on Aging aan het Trinity College in Dublin. Van de 6000 ondervraagde 50-plussers bezocht 86 procent van de vrouwen en 76 procent van de mannen regelmatig een kerkdienst. Het bijwonen van religieuze diensten wordt geassocieerd met een ruimer sociaal netwerk.