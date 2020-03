„Kerkgang hoort bij de dingen die altijd doorgaan, maar opeens is dat niet meer zo”

Veel kerkdiensten gingen zondag weliswaar door, maar waren op een andere manier ingevuld. Hoe hebben kerkgangers de zondag beleefd?

Jacoline Voorhorst-van den Brink (38) is lid van de christelijke gereformeerde kerk te Genemuiden. Zondag luisterde het gezin Voorhorst thuis naar de preek. „Onze gemeente bestaat uit vier wijken. De helft van de leden was ’s morgens welkom in de kerk, de andere helft ’s middags. Er was geen kinderoppas en aan ouderen en zieken was gevraagd thuis te blijven. Daarmee bleef het aantal kerkgangers in beide diensten onder de honderd. Wij hebben thuis met een livestream meegekeken. De preek ging over Habakuk. In zijn tijd, rond 600 voor Christus, was er economisch veel voorspoed. De profeet worstelde met de vraag waarom God het lijden en het onrecht in de wereld toelaat. God gebruikt het onrecht. Het loopt Hem niet uit de hand. En dat geldt ook nu, in deze tijd. Je mist wel het gewone begin van de zondag. We zaten nu rond de laptop in plaats van dat we naar de kerk liepen. Toch hadden we een mooie dienst samen. Daarbij leverde het fijne gesprekken op.”

Ewart Bosma (42) is lid van de gereformeerde gemeente van Rijssen-Noord. Het gezin Bosma luisterde zondag noodgedwongen via de scanner mee. „Er was alleen een kerkdienst voor de kerkenraadsleden met thuiswonende kinderen. De dienst werd niet in de kerkzaal, maar in de kleinere trouwzaal gehouden. Via internet en scanner is de dienst uitgezonden. Zo hebben wij twee keer een dienst meegeluisterd. Vanuit de voorkamer zien we de kerk. We zagen wat kerkgangers lopen, verder was het erg rustig. Normaal gesproken hebben we iedere zondag een verkeersinfarct voor ons huis, maar nu was daar geen sprake van. Thuis met z’n allen om de scanner heeft iets ongemakkelijks. Met je eigen gezin psalmen zingen is wat wonderlijk. Onze oudere kinderen waren jaloers op de kinderen van kerkenraadsleden. Die mochten wel naar de kerk, zij niet.

Ds. Van Dieren preekte over de volkstelling van koning David. Vanwege zijn zonden zal God hem straffen. Hij krijgt de keuze uit drie kwaden. David betrouwt zich toe aan God. ” De pest gaat drie dagen door het volk. David is dan verstoten van de dienst des Heeren. Ook nu zijn er onheilen vanwege onze zonden. Vastigheden waarop ons leven gegrondvest lijkt, vallen weg. Een virus schopt alles in de war, is zelfs levensbedreigend. De vraag is of wij die vingerwijzing van God zien. Brengt het ons in de schuld voor God? Daarbij is het ook een troostvol woord; we zijn niet overgegeven aan de verharding. God roept ons tot inkeer en wederkeer. De Heere twist een twist met ons land.

Johan Smits (26) is lid van de hersteld hervormde gemeente te Barneveld. Hij en zijn vrouw luisterden de dienst samen met familie mee. „De kerkdiensten zijn in klein comité gehouden. De predikant, koster, organist en kerkenraadsleden met hun gezin waren in de kerk aanwezig. Gemeenteleden waren opgeroepen om thuis te blijven. We konden meeluisteren via kerkfoon.nl of via de livestream op YouTube.

’s Ochtends zijn we bij mijn ouders geweest. Zo hadden we toch nog een luistergroep. Wat vooral is blijven hangen, is het gevoel van vervreemding. Een preek beluisteren op een andere plaats doe je in de vakantie ook. Maar het idee dat iedereen thuis luistert, is tamelijk bizar. Kerkgang hoort bij de dingen die altijd doorgaan, maar opeens is dat niet meer zo. De preek was aangepast aan de actualiteit. De voorganger preekte uit 2 Kronieken 7, over de zorgen van koning Sálomo en die van onze tijd.”

Ook ging het over de zorg van de Koning der koningen over óns. We mogen weten dat God zorgt, en er is hoop op Gods ontferming als we ons verootmoedigen voor Hem.