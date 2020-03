Kerkgang blijft mogelijk in Martinikerk Sneek

De protestantse gemeente Sneek gaat de Zuider- en de Oosterkerk verkopen. De Grote of Martinikerk blijft in gebruik voor kerkdiensten. „Als je in de Martinikerk geen diensten meer zou houden, haal je de ziel weg uit het hart van Sneek.”

De Martinikerk is het oudste gebouw van de Friese stad Sneek. Ze torent boven het centrum uit, al staat ze wel redelijk ingebouwd. Opvallend element aan de Martinikerk is de vrijstaande klokkentoren.

De kerk wordt ingrijpend verbouwd. In de plannen wordt de kerktoren betrokken. De kosterswoning gaat verdwijnen. Op die plaats komt een aanbouw, die doorloopt tot de klokkentoren. Mogelijk krijgt een deel van de toren de functie van kerkelijk bureau.

Nieuwe aanbouw

Het meest opvallende element van de verbouwingsplannen van de Martinikerk is de groengekleurde ellipsvormige aanbouw. De begane grond ervan gaat dienstdoen als ontmoetingsruimte. Een glazen wand geeft uitzicht in de richting van de stad. Op de eerste verdieping komen verschillende vergaderruimtes en een ruimte voor de jeugd.

De totale kosten van de verbouwing bedragen ruim 2,1 miljoen euro. Het geld is niet alleen nodig voor de aanbouw, maar ook voor een verbouwing van de kerk en voor het opknappen van het interieur.

Tjeerd van der Kooi, voorzitter van de bouwcommissie, is blij dat de zondagse kerkgang in de Martinikerk mogelijk blijft. „Als je in deze kerk geen kerkdiensten meer zou houden, haal je de ziel weg uit het hart van Sneek.”

Van der Kooi, zelf behorend tot de Oosterkerk, begrijpt de moeite die veel mensen hebben met het feit dat er in de toekomst geen diensten meer zullen zijn in de Ooster- en de Zuiderkerk. „We hebben in dit proces bewust ruimschoots de tijd genomen om alle mogelijkheden te bekijken en de mensen de gelegenheid te geven hun verhaal te doen. Het is ook niet niks als je de kerk waarin je getrouwd bent en waarin kinderen gedoopt zijn, moet verlaten. Maar we zijn wel zo transparant mogelijk geweest.”

Bankenkerk

Wat opvalt in de kerkzaal is het licht uit de vele ramen, de grote pilaren, de ronde opstelling van de banken rond de preekstoel en de grote galerijen. Het is een echte bankenkerk met ongeveer achthonderd zitplaatsen. Dat aantal vermindert nauwelijks, al zijn niet alle plaatsen nodig voor de wekelijkse kerkgangers.

Het kerkinterieur wordt niet ingrijpend verbouwd. Het bankenplan blijft grotendeels intact. Wel komt er meer ruimte rond de preekstoel zodat het liturgisch centrum voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. De galerij wordt naar achteren toe oplopend gemaakt, zodat de predikant ook vanaf die plaats goed te zien is.

Scheepsromp

Misschien krijgt een meer dan manshoog wapenbord, dat nu nog aan de wand in het oosterkoor hangt, een plaats in de kerkzaal. „Een vrijwilliger is inmiddels bezig om de verdwenen wapens van alle 11 Friese steden en 30 grietenijen bijeen te zoeken”, zegt Van der Kooi.

In het koorgedeelte wordt een lager plafond in de vorm van een scheepsromp aangebracht. Zo kan deze ruimte beter worden verwarmd met het oog op vergaderingen.

Een verrassing levert de consistoriekamer op. Daar hangen de portretten van de vroegere predikanten van de Martinikerk. Als eerste, helemaal links, hangt het portret van iemand met een lange baard, Johannes Bogerman. De voorzitter van de Synode van Dordrecht was hier predikant van 1599 tot 1602. In Sneek is ook een Bogerman College.

Kerk doet de vensters open

Elly Eelkema, voorzitter van de kerkenraad van de protestantse gemeente Sneek, is ingenomen met de nieuwe aanbouw. „Er komt een grote glazen wand. Als voorbijgangers van buiten naar binnen kunnen kijken, komen ze sneller binnen. We zien graag dat iemand die in de stad boodschappen heeft gedaan, op weg naar de parkeerplaats even door de kerk heenloopt. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij wat er in de stad gebeurt. Tijdens de winkelopenstelling op zondag is de kerk open. Komende zomer gaan we ook zo veel mogelijk de deuren opendoen.”

Ook op andere manieren laat de Martinigemeente haar gezicht zien, zoals in het Diaconaal Platform en tijdens de jaarlijkse Sneekweek.