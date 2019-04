Kerkenraad vgkn Harkema wil aansluiting bij VEG

De kerkenraad van de voortgezette gereformeerde kerk in Nederland in het Friese Harkema wil dat de gemeente zich aansluit bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

Dat heeft dr. A. van Harten-Tip, scriba van de synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken Kerken (VGKN), dinsdag bevestigd.

De kerkenraad van Harkema maakte zijn wens zaterdag bekend tijdens de synodevergadering van de VGKN in Boornbergum. De gemeente moet zich nog uitspreken over de plannen. De synode besloot zaterdag juist aansluiting te zoeken bij onder meer de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De vgkn in Harkema is met ruim 800 leden de grootste gemeente binnen de VGKN, die in totaal ongeveer 2070 leden tellen.