Kerkenraad Rijnsburg in het gelijk gesteld rond Maranathakerk

Het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft recent de kerkenraad van de protestantse gemeente te Rijnsburg in het gelijk gesteld wat betreft de verkoop van de Maranathakerk, meldt de site gereformeerdekerken.info.

Het college oordeelde dat de eerdere uitspraak van het classicale college terecht was om de kerkenraad toestemming te geven tot de verkoop van de voormalige gereformeerde kerk en niet in te gaan op de bieding van de heer F. A. de Mooij.

De Mooij en J. L. de Snaijer hebben, namens de zogenoemde Gideongroep, jarenlang gestreden om de verkoop van het kerkgebouw op deze manier tegen te gaan. Het is de bedoeling dat een deel van de kerk wordt verbouwd tot maatschappelijke woon- en leefvoorziening, terwijl de rest van het gebouw wordt verbouwd tot appartementen.

De sluiting van twee gereformeerde kerken in plaats van één in 2016 in Rijnsburg leidde tot veel commotie. Er verscheen zelfs een boekje over de kwestie: ”De waarheid over de Maranathakerk”.

Er loopt nog een bezwaarschift van de Gideongroep tegen de gemeente Katwijk over het verlenen van een omgevingsvergunning. Hierover zijn recent hoorzittingen gehouden.