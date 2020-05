Kerkenraad Martinigemeente Bremen achter ds. Latzel

De kerkenraad van de protestantse Sint-Martinigemeente in het Duitse Bremen heeft zich in een verklaring achter ds. Olaf Latzel gesteld. De predikant en zijn gemeente lagen de afgelopen maanden onder vuur van de kant van onder anderen homoactivisten.

Vandalisme, gewelddadigheden, agressiviteit en laster: de ”reformierte Gemeinde” in de binnenstad van Bremen kreeg er al vaker mee te maken. De laatste weken nam de agressie echter in intensiteit toe, schrijft de kerkenraad in een vorige week op de website van de Sint-Martinigemeente gepubliceerde verklaring. „De auto van onze predikant werd meermalen bekrast, hijzelf massaal gestalkt door fakebestellingen van producten en ons kerkgebouw inmiddels verschillende keren besmeurd – om maar wat te noemen.”

‘Hoogtepunt’ tot nu toe, aldus de kerkenraad, was de actie van zo’n veertig à vijftig personen uit de homoscene op zondag 8 maart, vlak voor aanvang van de kerkdienst. Bezoekers werden „op provocerende wijze aangesproken en met blasfemische uitspraken overladen.” Daarnaast strooiden de activisten gekleurde serpentines en opgeblazen condooms naar de ingang van de kerk. „Vooral bij de oudere kerkgangers leidde dit tot angstgevoelens, en ook op de kinderen miste de actie haar uitwerking niet. Velen viel het moeilijk zich nog op de kerkdienst te concentreren.”

Volksopruiing

Begin april maakten Bremer media melding van de gebeurtenissen. Met als gevolg dat de St. Martini-Kirche en het informatiepaneel ervoor opnieuw werden ondergekalkt. „Bovendien kwamen er twee moorddreigementen bij het gemeentebureau binnen.” De kerkenraad deed aangifte van een en ander.

Tot overmaat van ramp berichtte Radio Bremen op 23 april dat er aangifte was gedaan tegen ds. Latzel wegens „volksopruiing.” Aanleiding vormde een uitspraak die de predikant in oktober 2019 zou hebben gedaan tijdens een seminar over het huwelijk, waaraan zo’n dertig echtparen uit de gemeente deelnamen. Ds. Latzel zou homoseksuelen als misdadigers (”Verbrecher”) hebben betiteld. „Aantoonbaar onjuist”, aldus de kerkenraad in zijn verklaring. „Zo’n uitspraak heeft ds. Latzel nooit gedaan.” De kerkenraad verwijst vervolgens naar de verklaring die de predikant op 26 april zelf op de site van de gemeente plaatste. Daarin merkt hij op dat hij in de inleiding die hij tijdens het seminar hield, een keer het woord misdadigers heeft gebruikt. „Maar dit had geen betrekking op in homoseksualiteit levende mensen, maar op militante agressors, die ons als gemeente de laatste jaren steeds weer aangevallen en blasfemisch belasterd hebben.” Als hier en daar de indruk is ontstaan „dat ik in zijn algemeenheid alle homoseksuelen als misdadigers beschouw, wil ik mij daarvoor verontschuldigen en duidelijk maken dat dit vanzelfsprekend niet mijn mening is”, aldus ds. Latzel.

Omdat zijn gemeente en hij al vaker als homofoob zijn betiteld, maakt de predikant op de website van de gelegenheid gebruik om „onze Bijbelse positie ten aanzien van homoseksualiteit nogmaals uit te leggen.” Homoseksuelen zijn in de St.-Martini welkom, aldus ds. Latzel, net zoals ieder ander mens. „In onze gemeente wordt echter een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een ondubbelzinnig ”ja” tegen de zondaar en een even zo ondubbelzinnig ”nee” tegen de zonde.”

Dankbaar

„In de St.-Martini wordt geen mensverachtend gedachtegoed verbreid”, onderstreept de Bremer kerkenraad in zijn verklaring. „De prediking en leer van onze predikant heeft de Bijbelse waarheid van het hele Evangelie als inhoud.” Ruim tien jaar geleden heeft ds. Latzel bij zijn bevestiging tot predikant van de gemeente „tegenover God en de gemeente plechtig beloofd Gods heilig Woord onvervalst te verkondigen”, schrijft de kerkenraad verder. „De kerkenraad van de Sint-Martinigemeente is ds. Latzel dankbaar voor zijn heldere en Bijbelse prediking en voor zijn vasthouden aan de onwrikbare waarheden van de Heilige Schrift, ondanks de vele, nu al jaren durende, aanvallen op zijn persoon.” De kerkenraad besluit met de mededeling dat hij „zonder enig voorbehoud” achter de verklaring die ds. Latzel op zondag 26 april tijdens een –in verband met het coronavirus– online kerkdienst gaf en op de website publiceerde.

Niet voor het eerst

Ds. Latzel kwam in 2015 ook al onder vuur te liggen nadat hij zich in een preek had uitgesproken tegen het syncretisme, het vermengen van religies. Politiek, media én kerk vielen toen over hem heen. Ook nu uitte de Bremische Evangelische Kirche –waaronder ook de Sint-Martinigemeente valt– zich zeer kritisch over ds. Latzel. De protestantse nieuwsdienst Idea citeerde vorige week woordvoerder Bernd Kuschnerus, die zich „beslist distantieerde van de denigrerende uitlatingen van ds. Olaf Latzel tijdens het huwelijksseminar.”

