Kerkenraad ggiN Opheusden treedt af

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden heeft besloten in zijn geheel af te treden. Dat is vrijdag in de gemeente bekend gemaakt.

Een woordvoerder van de kerkenraad bevestigt dit zaterdag desgevraagd. Op maandag 9 april is er in Opheusden ledenvergadering, waarbij ambtsdragers verkozen zullen worden. De aftredende ambtsdragers zijn allen herkiesbaar. De kerkenraad is tot dit besluit gekomen om de gemeente gelegenheid te geven zich uit te spreken of er voldoende vertrouwen in de kerkenraad is.

Het terugtreden van de kerkenraad is gevolg van de losmaking van de predikant van Opheusden, ds. A. van Voorden, eerder deze maand. Sinds begin januari was er sprake van een vertrouwensbreuk tussen de kerkenraad in Opheusden en zijn predikant. De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland had op verzoek van de kerkenraad én van ds. Van Voorden de kerkenraad toestemming verleend de predikant met ingang van 1 juni van zijn gemeente los te maken. Ds. Van Voorden blijft beroepbaar in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.